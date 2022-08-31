Джанмарко Поцекко: «Если бы я смотрел видео с Яннисом Адетокумбо, то впал бы в депрессию»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко на пресс-конференции накануне Евробаскета-2022 признался, что не смотрит видео с лидером сборной Греции Яннисом Адетокумбо.

«Яннис Адетокумбо – удивительный игрок, но у меня другие проблемы. У нас было мало времени на работу, и если бы я смотрел его видео, то впал бы в депрессию.

К счастью, на Евробаскете будут и другие игроки, больше похожие на живых людей. С другой стороны это будет мотивировать нас на встречу с Адетокумбо и придаст нам энергии. Он очень сильный европейский игрок, это плохо для нас, но хорошо для баскетбола», – сказал Поцекко.

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