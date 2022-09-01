Юсуф Нуркич: «Сборной Боснии и Герцеговины не дали нормально подготовиться к Евробаскету, это позор»

Центровой «Портленда» и сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич раскритиковал баскетбольную федерацию страны, которая не смогла организовать полноценную подготовку у -2022.

У боснийцев было запланировано всего две товарищеские игры перед отборочными матчами чемпионата мира и Евробаскетом.

При этом за два дня до поездки на товарищеский турнир в Тарту у команды не было билетов в Эстонию, в сборной думали, что останутся без игровой практики.

«Предполагаю, я почти уверен в этом, что это Эстонская федерация баскетбола заплатила за нас, предоставила билеты и каким-то образом сумела отправить нас к себе на турнир», – заявил Нуркич.

До последних дней перед поездкой боснийцы не были уверены, смогут ли они отправиться на Евробаскет из-за финансовых проблем.

В один из моментов по ходу подготовки к ЧЕ четверым боснийцам пришлось жить в одном гостиничном номере.

«Чтобы вы могли понять, что происходит, вам нужно разобраться в нашей политической и правительственной структуре.

У нас есть три уровня власти. Все три должны договориться, чтобы что-то заработало. И если эти три человека не участвуют в обсуждении, то это действительно очень сложно.

У нас не было нормальной подготовки. Это позор, потому что в нашей стране есть деньги. В этом нет никаких сомнений. Они там вообще ни над чем не работают.

Полный беспорядок. Но вы не можете изменить весь мир, вы отвечаете только за себя. Спортсменам трудно сосредоточиться на чем-то, когда вы не знаете, что будет завтра с вашей командой. Мы, конечно, стараемся не слишком углубляться в это. Сейчас мы все-таки на турнире, и я рад, что все здоровы и могут играть.

Но им там нужно разобраться, как работать с национальными сборными. И речь не только о баскетболе. У нас есть еще гандбол, волейбол… Они должны находить деньги, чтобы провести лагерь. Они должны помогать нам, мы не должны думать о том, как куда-то добраться, оплатить отель, делать это самим. Все это позорно, но на данный момент нам приходится иметь с этим дело», – заявил Нуркич.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА