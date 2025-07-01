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«Зенит» продлил контракт с Алексом Пойтрессом

Американский центровой продолжит выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о продлении соглашения с Алексом Пойтрессом (31 год, 205 см) по схеме «1+1».

Пойтресс занимает первое место по количеству проведенных игр в истории «Зенита» среди иностранных игроков (169) и находится на 3-й строчке списка лучших бомбардиров клуба с 1659 очками – больше только у Трента Фрейзера (1936) и Сергея Карасева (3162).

Следующий сезон станет для центрового 4-м в составе «Зенита». В прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболист сыграл в 60 матчах, набирая в среднем 9,8 очка и 5 подборов за 19 минут на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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