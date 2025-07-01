Трэй Янг лично агитировал Никила Александер-Уокера и Люка Кеннарда присоединиться к «Атланте»
Лидер «Хоукс» участвовал в процессе переговоров.
По информации Шэмса Чарании, Трэй Янг сам связывался с обоими свободными агентами, чтобы убедить их подписать контракты с «Атлантой».
Его уговоры оказались успешными: Александер-Уокер заключит 4-летнее соглашение на 62 миллиона долларов, а Кеннард – 1-летнее на 11 миллионов.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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