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Трэй Янг лично агитировал Никила Александер-Уокера и Люка Кеннарда присоединиться к «Атланте»

Лидер «Хоукс» участвовал в процессе переговоров.

По информации Шэмса Чарании, Трэй Янг сам связывался с обоими свободными агентами, чтобы убедить их подписать контракты с «Атлантой».

Его уговоры оказались успешными: Александер-Уокер заключит 4-летнее соглашение на 62 миллиона долларов, а Кеннард – 1-летнее на 11 миллионов.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
logoАтланта
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