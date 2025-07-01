У Уэстбрука и «Никс» взаимная заинтересованность

Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Нью-Йорке».

Как сообщают несколько инсайдеров, игрок и клуб интересуются взаимным сотрудничеством. «Никс» располагают исключением среднего уровня налогоплательщика в размере 5 млн долларов и ветеранским минимумом.

Прошедший сезон Уэстбрук отыграл в «Денвере», где набирал в среднем 13,3 очка, 6,1 передачи, 4,9 подбора и 1,4 перехвата при 32% из-за дуги и 45% с игры.