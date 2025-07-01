У Уэстбрука и «Никс» взаимная заинтересованность
Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Нью-Йорке».
Как сообщают несколько инсайдеров, игрок и клуб интересуются взаимным сотрудничеством. «Никс» располагают исключением среднего уровня налогоплательщика в размере 5 млн долларов и ветеранским минимумом.
Прошедший сезон Уэстбрук отыграл в «Денвере», где набирал в среднем 13,3 очка, 6,1 передачи, 4,9 подбора и 1,4 перехвата при 32% из-за дуги и 45% с игры.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6809 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети журналиста SNYtv Йана Бегли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости