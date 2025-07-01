8

«Филадельфия» пытается обменять Андре Драммонда

«Сиксерс» ищут варианты сделок.

По информации Тони Джонса из The Athletic, на протяжении последних суток «Филадельфия» пытается избавиться от центрового.

Ранее стало известно, что 31-летний баскетболист воспользовался опцией на 5 миллионов долларов в действующем контракте.

Драммонд набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем в 40 матчах сезона-2024/25.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6811 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Тони Джонса в соцсети X
logoФиладельфия
logoАндре Драммонд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трендон Уотфорд присоединится к «Филадельфии»
сегодня, 05:30
«Нужно больше тренироваться». Пол Джордж – последний баскетболист в НБА с драфта-2010
15вчера, 17:28
«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
729 июня, 20:30
Главные новости
Мэтт Барнс: «Мэджик Джонсон вернется в «Лейкерс» вместе с Бобом Майерсом»
836 минут назад
У Уэстбрука и «Никс» взаимная заинтересованность
5сегодня, 06:55
«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Денвер» претендуют на Эла Хорфорда
8сегодня, 06:44
Четыре команды за сутки обсуждали с Ричем Полом обмен Леброна Джеймса
12сегодня, 06:17
Карис Леверт – в «Детройте» (29 млн на два года)
сегодня, 06:12
Люк Корнет перейдет в «Сан-Антонио» (41 млн за 4 года)
10сегодня, 06:07
Джейк Ларэвиа усилит «Лейкерс» (12 млн на 2 года)
19сегодня, 05:52
Майк Браун – основной кандидат на место главного тренера «Никс»
2сегодня, 05:32
Санти Альдама останется в «Мемфисе» (52,5 млн на 3 года)
2сегодня, 05:26
Джарен Джексон подпишет продление с «Мемфисом» (240 млн на 5 лет)
4сегодня, 05:21
Ко всем новостям
Последние новости
Трэй Янг лично агитировал Никила Александер-Уокера и Люка Кеннарда присоединиться к «Атланте»
224 минуты назад
Шэмс Чарания: «Мы знаем, что Леброн сейчас думает о том, где хочет завершить карьеру»
9сегодня, 07:16
«Юта» гарантировала контракт Святослава Михайлюка на следующий сезон
1сегодня, 07:12
Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»
5сегодня, 07:05
Дэйв Макменамин: «Как мне рассказал источник, близкий к Леброну Джеймсу: когда на столе лежат 50 миллионов, ты их берешь»
5сегодня, 06:49
Джейшон Тэйт останется в «Хьюстоне»
сегодня, 06:41
Тайус Джонс перейдет в «Орландо»
1сегодня, 06:23
Лука Гарза продолжит карьеру в «Бостоне»
сегодня, 06:19
Кевин Портер останется в «Милуоки» (11 млн за 2 года)
1сегодня, 06:02
Тре Джонс останется в «Чикаго» (24 млн на 3 года)
1сегодня, 05:56