«Филадельфия» пытается обменять Андре Драммонда
«Сиксерс» ищут варианты сделок.
По информации Тони Джонса из The Athletic, на протяжении последних суток «Филадельфия» пытается избавиться от центрового.
Ранее стало известно, что 31-летний баскетболист воспользовался опцией на 5 миллионов долларов в действующем контракте.
Драммонд набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем в 40 матчах сезона-2024/25.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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