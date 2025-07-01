«Филадельфия» пытается обменять Андре Драммонда

«Сиксерс» ищут варианты сделок.

По информации Тони Джонса из The Athletic, на протяжении последних суток «Филадельфия » пытается избавиться от центрового.

Ранее стало известно, что 31-летний баскетболист воспользовался опцией на 5 миллионов долларов в действующем контракте.

Драммонд набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем в 40 матчах сезона-2024/25.