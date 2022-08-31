Монтрез Харрелл обвинен в незаконном хранении марихуаны, сможет играть в НБА

Центровой НБА Монтрез Харрелл предстал перед судом округа Мэдисон, штат Кентукки.

Обвинение в незаконном обороте марихуаны было смягчено до обвинения в незаконном хранении.

Нарушение будет удалено из досье Харрелла через 12 месяцев, если у баскетболиста больше не будет проблем с законом.

В мае Монтрез был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Сейчас бигмен является свободным агентом.

Изменение правового статуса позволит Харреллу договориться о новом контракте с одной из команд НБА. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны .

Харрелл – лучший запасной НБА в сезоне-19/20. Прошедший чемпионат он заканчивал в , набирая 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

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