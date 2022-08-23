Дуэйн Уэйд грубо нарушил правила потребления воды в Лос-Анджелесе

Бывший игрок НБА Дуэйн Уэйд нарушил правила потребления пресной воды, действующие в Лос-Анджелесе.

В настоящее время для жителей Калифонии введены ограничения и штрафы, которые призваны решить проблемы с засухой.

В июне особняком Уэйда было использовано на 90 000 галлонов (341 кубометр) больше положенного, что в 15 раз превышает норму, а в мае – на 489 000 галлонов (1 851 кубометр).

Отмечается, что семья звездного баскетболиста всерьез озабочена проблемой и предпринимает решительные действия для исправления ситуации.

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