Майлз Бриджес не признает вину в домашнем насилии

Верховный суд округа Лос-Анджелес предъявил форварду обвинение в домашнем насилии.

Баскетболист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей.

Бриджес не признал себя виновным ни в одном из преступлений. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на подписание максимального контракта. НБА может дисквалифицировать игрока, если его вина будет доказана.

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