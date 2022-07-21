Майлзу Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения

По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, форварду грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным в предъявленных ему обвинениях в домашнем насилии.

Баскетболист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей.

Вчера в суде Бриджес не признал себя виновным ни в одном из преступлений. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на подписание максимального контракта. НБА может дисквалифицировать игрока, если его вина будет доказана.

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