«Майами» может подписать Монтреза Харрелла

может усилить состав «большим» .

Об этом рассказал анонимный генеральный менеджер клуба Восточной конференции.

«Если говорить о Харрелле, то стоит обратить внимание на «Майами». Особенно если они добьются цели и проведут крупный обмен, тогда им предстоит закрывать дыры в составе под занавес межсезонья, не имея серьезных ресурсов», – заявил управленец.

Харрелл – лучший запасной в сезоне-19/20. Нынешний сезон начинал в «Уизардс», в феврале его обменяли в «Хорнетс». В 26 матчах за команду Монтрез набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

В мае Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Сейчас бигмен является свободным агентом.

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