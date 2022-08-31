Сборная Эстонии определилась с составом на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла определился с 12 игроками, которые отправятся в Милан на .

Эстония сыграет в группе C вместе с Италией, Грецией, Хорватией, Украиной и Великобританией. Первый матч команда проведет в пятницу, 2 сентября.

Состав сборной Эстонии:

Стэн Сок, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, , , Хенри Дрелл, Сандер Райесте, , , Рауно Нургер, Маттиас Тасс, Майк-Калев Коцар.

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