Сборная Эстонии определилась с составом на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла определился с 12 игроками, которые отправятся в Милан на Евробаскет-2022.
Эстония сыграет в группе C вместе с Италией, Грецией, Хорватией, Украиной и Великобританией. Первый матч команда проведет в пятницу, 2 сентября.
Состав сборной Эстонии:
Стэн Сок, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Хенри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Маттиас Тасс, Майк-Калев Коцар.
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