Между Лукой Дончичем и Керром Крийсой произошла небольшая стычка

Между звездой сборной Словении Лукой Дончичем и разыгрывающим сборной Эстонии Керром Крийсой произошла небольшая стычка.

Инцидент случился в первой четверти матча между сборными в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Дончич сфолил на Сийм-Сандере Вене при трехочковом броске и начал спорить с арбитром. Крийса ответил словенцу и помахал пальцем.

Дончич завершил матч с 25 очками, 11 подборами и 8 передачами. Словения одержала победу со счетом 104:83.

«Залезть к нему в голову очень легко. Лука есть Лука. Он отличный игрок, и сегодня он отлично сыграл», – сказал после встречи Крийса.

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