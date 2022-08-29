Финляндия отобралась на чемпионат мира-2023

Сборная Финляндии обеспечила себе участие в чемпионате мира следующего года.

В решающем матче квалификационного турнира команда обыграла сборную Эстонии со счетом 76:68.

За четыре тура до конца финны продолжают делить первое место в группе J с Германией (7-1), опережая Словению (5-3), Швецию (3-5), Израиль (3-5) и Эстонию.

Финляндия – первая европейская сборная, которая отобралась на чемпионат мира-2023.

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