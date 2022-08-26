Луке Дончичу не хватило двух передач до трипл-дабла в матче против Эстонии

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич был близок к тому, чтобы оформить трип-дабл в матче квалификации чемпионата мира-2023 против Эстонии (104:83).

Дончич набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 8 передач. Игрок «Далласа» реализовал 9 из 18 с игры, включая 3 из 8 из-за дуги, а также сделал 1 блок-шот.

Словения занимает третье место в группе J с показателем 5-2, уступая Германии и Финляндии (у обоих 6-1).

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