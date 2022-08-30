Юдонис Хаслем: «В первые два года в «Майами» стеснялся разговаривать с Райли. Он чертов крестный отец»

Ветеран «Хит» признался, что в начале карьеры испытывал слишком большой пиетет к руководителю клуба Пэту Райли.

– человек-символ. При виде его на ум приходит что-то мафиозное. Я никогда никого не боялся, но в первые два года в не разговаривал с Пэтом. Мне было просто неудобно... эти зачесанные назад волосы, брюки и туфли.

Я смотрел «Крестного отца». Я видел все это дерьмо. Думаю, первые пару лет я как-то стеснялся с ним заговаривать. Люди попали в самую точку, когда придумали для его образа подходящее сравнение. Он же чертов крестный отец», – заявил 42-летний Хаслем.

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