Пэт Райли подтвердил, что «Майами» выведет из обращения номер Юдониса Хаслема

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Президент «Майами» Пэт Райли подтвердил, что клуб выведет из обращения игровой номер тяжелого форварда Юдониса Хаслема.

«С первого дня, когда я увидел его в игре, и до последнего дня, когда мы выведем его номер из обращения в нашем доме на FTX-арене, Юдонис Хаслем войдет в историю нашей команды как один из лучших игроков, когда-либо выступавших за «Майами», – сказал Райли.

42-летний игрок принял решение остаться в лиге еще на один год и провести 20-й сезон в карьере. По информации СМИ, Хаслем заключил с «Хит» полностью гарантированный годовой контракт на 2,91 миллиона долларов.

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