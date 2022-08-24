Пэт Райли подтвердил, что «Майами» выведет из обращения номер Юдониса Хаслема

Президент «Майами» подтвердил, что клуб выведет из обращения игровой номер тяжелого форварда Юдониса Хаслема.

«С первого дня, когда я увидел его в игре, и до последнего дня, когда мы выведем его номер из обращения в нашем доме на FTX-арене, войдет в историю нашей команды как один из лучших игроков, когда-либо выступавших за «Майами», – сказал Райли.

42-летний игрок принял решение остаться в лиге еще на один год и провести 20-й сезон в карьере. По информации СМИ, Хаслем заключил с «Хит» полностью гарантированный годовой контракт на 2,91 миллиона долларов.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики