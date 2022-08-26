Эдди Хауз: «Даже в «Майами» хотели, чтобы Споэльстра ушел. Но Райли сказал: «Черта с два»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» заявил, что требование форварда «Бруклина» уволить главного тренера – не уникальная ситуация в НБА.

«Если тренер не может заставить суперзвезду поверить в то, что вы делаете, это почти провал.

Все команды, в которых я играл, были близки к тому, чтобы уволить главного тренера. Даже в команде, где я играл с Леброном, хотели, чтобы ушел. Но Пэт Райли сказал: «Черта с два! Это мой парень, и мы с ним победим», – рассказал Хауз.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?