Юдонис Хаслем подписал с «Майами» полностью гарантированный годовой контракт на 2,91 млн

«Майами» официально объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом (42 года, 203 см). Игрок принял решение остаться в лиге еще на один год и провести 20-й сезон в карьере.

По информации СМИ, Хаслем заключил с «Хит» полностью гарантированный годовой контракт на 2,91 миллиона долларов.

Хаслем стал игроком «Хит» в 2003 году. С тех пор он неизменно выступает за флоридскую команду. Сезон-2022/23 станет для ветерана 20-м в .

В прошедшем регулярном чемпионате 42-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 1,9 подбора.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики