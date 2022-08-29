Крис Пол: «Молодым игрокам нужен пример Юдониса Хаслема, он в зале с 8 утра»

Звездный разыгрывающий отдал должное опытному форварду .

Этим летом Хаслем продлил контракт с «Хит» еще на один год. Он готовится провести свой 20-й сезон в .

«Все сходят с ума из-за этого. Люди говорят: «Почему он в команде? Почему он в команде?» Я, наверное, самый большой его поклонник. Молодым парням нужны ветераны. Им нужен кто-то вроде Юдониса, который приходит каждый день на тренировку к 11 часам. А он, вероятно, работает в зале с 8 утра. Это мотивирует других парней», – заявил Пол.

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