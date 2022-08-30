Джинни Басс: «Когда у вас есть сразу Дэвис и Леброн, может произойти много замечательных вещей»

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Владелец «Лейкерс» Джинни Басс рассказала, как она справляется с неудачными сезонами и непростыми отрезками в истории клуба.

«Фил Джексон всегда говорил: «В каждом сезоне существует свой путь к чемпионству». Иногда это может быть дорога полностью в гору или, знаете ли, через тропический лес! Но вы всегда должны понимать и видеть, что в конце этого пути возможен успех. И вы просто продолжаете идти по этому пути. Каждый шаг приближает вас к цели. Невозможно побеждать в каждом сезоне, но у вас всегда должен быть вот этот подход, мысль о том, что вы можете добиться своего», – заявила Басс.

Басс также поделилась мнением, за счет кого команда может вернуться к число претендентов на титул в новом сезоне.

«Мы сменили тренеров, так что в раздевалке появился новый лидер. И, надеюсь, мы продолжим избегать травм. Рассчитываем, что Энтони Дэвис будет оставаться здоровым весь сезон, будет на площадке. А когда у вас есть сразу Энтони и Леброн, может произойти много замечательных вещей.

Важно иметь и игроков группы поддержки, которые могут исполнять свои роли и при этом не травмироваться. У нас есть Кендрик Нанн, вернувшийся после пропущенного сезона, и много молодых игроков, которые… Я могу называть имена, но пока мы не увидим их в деле, нет смысла...

Мы должны предоставить Дарвину Хэму все необходимое время и все ресурсы, которые нужны для создания команды. Посмотрим, как это будет развиваться и работать», – сказала Басс.

Стоит отметить, что Басс ни разу не упомянула звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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