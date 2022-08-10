Дарвин Хэм хочет строить атаку вокруг Дэвиса, надеется на бросок Уэстбрука

Форвард провел встречу с главным тренером Дарвином Хэмом и генеральным менеджером .

Хэм рассказал Леброну, как он видит тактические взаимодействия на площадке. В частности, специалист предложил строить атаку команды вокруг форварда . Отмечается, что Джеймс одобрил данную идею.

Кроме того, Хэм выразил надежду, что разыгрывающий поднимет процент реализации трехочковых бросков из угла площадки в новом сезоне.

В свою очередь, Пелинка призвал участников встречи набраться терпения в вопросе потенциальных обменов.

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