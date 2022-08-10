Дарвин Хэм хочет строить атаку вокруг Дэвиса, надеется на бросок Уэстбрука

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел встречу с главным тренером Дарвином Хэмом и генеральным менеджером Робом Пелинкой.
Хэм рассказал Леброну, как он видит тактические взаимодействия на площадке. В частности, специалист предложил строить атаку команды вокруг форварда Энтони Дэвиса. Отмечается, что Джеймс одобрил данную идею.
Кроме того, Хэм выразил надежду, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук поднимет процент реализации трехочковых бросков из угла площадки в новом сезоне.
В свою очередь, Пелинка призвал участников встречи набраться терпения в вопросе потенциальных обменов.
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