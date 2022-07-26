Дарвин Хэм: «Хочу, чтобы мяч всегда был у Леброна»

Главный тренер объяснил, в какой роли он хотел бы видеть звездного форварда .

«Я действительно не понимаю, чем Леброн должен жертвовать в этой команде. Если это означает, что ему нужно отдать мяч другим игрокам, не уверен, что это хорошая идея. Я вроде как хочу, чтобы мяч всегда был у Леброна и он организовывал каждое владение», – сказал Хэм.

Ранее сообщалось, что специалист пытается убедить разыгрывающего принять вспомогательную роль в нападении команды.

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