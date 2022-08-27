«Лейкерс» сохранили только Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса после титула НБА-2020

«Лейкерс» расстались почти со всеми игроками команды, которая стала чемпионом в сезоне-2019/20.

Последний шестой матч финала-2020 против «Майами» (4-2) состоялся 11 октября. С того момента из клуба не ушли только звездные форварды и .

и Эвери Брэдли вернулись в прошлым летом, но снова покинули команду в качестве свободных агентов. Тэйлена Хортон-Такера обменяли в «Юту».

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