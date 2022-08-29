Норм Никсон: «Что значит для «Лейкерс» продление контракта с Леброном? Это значит, что они не смогут больше никого подписать»

Двукратный чемпион в составе Норм Никсон отметил, что успех команды в предстоящем сезоне будет зависеть от здоровья ее лидеров.

«Построить команду с Леброном и Дэвисом в составе определенно можно. Если все будут здоровы. Леброн всегда был здоров. Если Дэвис сможет избежать травмы, у них все будет в порядке», – сказал Никсон.

В межсезонье Леброн подписал с «Лейкерс» продление контракта на два года и 97 миллионов долларов. Отвечая на вопрос, что это значит для «Лейкерс», Никсон пошутил: «Это значит, что они не смогут больше никого подписать».

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