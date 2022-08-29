Обозреватель Фрэнк Изола: «В это же время в следующем году Кевина Дюрэнта не будет в «Бруклине»

Обозреватель ESPN и радиоведущий Фрэнк Изола считает, что в следующем году Кевин Дюрэнт перейдет из «Бруклина» в другую команду, несмотря на то, что он отозвал свой запрос об обмене.

«Я думаю, что в это же время в следующем году не будет в «Бруклине», – сказал Изола.

Ранее в межсезонье Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду и потребовал уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша. После нескольких месяцев переговоров и слухов «Нетс» объявили, что договорились с игроком – Дюрэнт, Маркс и Нэш остаются.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?