Совладелец «Бостона»: «В шоке от некоторых слухов, о которых читаю. Потом разговариваю с ребятами, и оказывается, что мы даже не обсуждали этого игрока»

Совладелец Стив Пальюка намекнул, что «Нетс» использовали «Селтикс» в качестве инструмента давления в ситуации с Кевином Дюрэнтом.

«Раньше, когда появлялись какие-то слухи о возможном обмене, я сразу звонил Брэду Стивенсу. Но теперь я не звоню ему, потому что уже знаю, что происходит.

Мы с Виком Грусбеком внимательно следим за тем, что происходит, и если мы о чем-то не слышали, то, вероятно, этого не произойдет. Но я в шоке от некоторых слухов, о которых я читаю. Потом разговариваю с ребятами, и оказывается, что мы даже не обсуждали этого игрока.

Профессиональный спорт — это смешно. Зачастую клубы пытаются создать спрос, чтобы совершить обмен. Если они говорят, что мы заинтересованы, на самом, возможно, они пытаются заставить другой клуб заключить с ними сделку», – сказал Пальюка.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?