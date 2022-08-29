Данило Галлинари должен сыграть за «Бостон» в сезоне-22/23

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Форвард сборной Италии и «Бостона» Данило Галлинари получил разрыв мениска левого колена и пропустит Евробаскет-2022.

Как ожидается, 34-летний Галлинари успеет восстановиться и сыграть за «Селтикс» в новом сезоне НБА.

Данило стал игроком «Бостона» в межсезонье-2022.

Согласно официальному заявлению Федерации баскетбола Италии, связки колена, которые были прооперированы ранее, не повреждены.

Галлинари получил травму в начале четвертой четверти матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84) на прошлой неделе.

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