Данило Галлинари должен сыграть за «Бостон» в сезоне-22/23

Форвард сборной Италии и «Бостона» Данило Галлинари получил разрыв мениска левого колена и пропустит Евробаскет-2022.
Как ожидается, 34-летний Галлинари успеет восстановиться и сыграть за «Селтикс» в новом сезоне НБА.
Данило стал игроком «Бостона» в межсезонье-2022.
Согласно официальному заявлению Федерации баскетбола Италии, связки колена, которые были прооперированы ранее, не повреждены.
Галлинари получил травму в начале четвертой четверти матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84) на прошлой неделе.