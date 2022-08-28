Первоначальный осмотр колена Данило Галлинари показал, что передняя крестообразная связка стабильна

Первоначальный осмотр левого колена форварда «Селтикс» показал, что передняя крестообразная связка стабильна. Степень тяжести повреждения станет ясна после МРТ-обследования в воскресенье, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Галлинари получил травму в матче квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84). Форвард неудачно наступил на ногу во время быстрого отрыва, после чего не смог продолжить встречу, и его отнесли в раздевалку.

Главный тренер итальянской сборной Джанмарко Поцекко сообщил, что у Галлинари подозрение на разрыв крестообразной связки.

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