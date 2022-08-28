Данило Галлинари: «Чертовски обидно отказываться от мечты сыграть на домашнем Евробаскете»

Форвард «Бостона» и сборной Италии Данило Галлинари прокомментировал получение травмы, из-за которой пропустит домашний Евробаскет-2022.
«Это чертовски неприятно. Колено не выдержало вчерашней игры, но мы снова победили благодаря нашему характеру. Восстановление займет некоторое время – к счастью, меньше, чем ожидалось.
Чертовски обидно отказываться от мечты сыграть за сборную. Я хотел насладиться невероятной атмосферой на домашних матчах.
К сожалению, сегодняшнее утро было плохим. В миланскую клинику, где меня окружал весь медперсонал сборной, пришли результаты клинического заключения: травма мениска.
Я вынужден пропустить Евробаскет этим летом, которое казалось идеальным.
Нам нужно принять судьбу и смотреть в будущее. Я буду рядом с этой командой в каждом матче. Мы должны порадовать тысячи итальянцев. Наше путешествие продолжается, несмотря ни на что.
Вперед, Адзурри 💪», – написал Галлинари в твиттере.