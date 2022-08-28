Джанмарко Поцекко: «Мы могли выиграть Евробаскет с Галлинари»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко прокомментировал серьезную травму колена у форварда .

«Есть нечто гораздо более важное, чем баскетбол. Я видел в Данило желание и энтузиазм играть с этой командой. Его партнеры по команде уважают его, он, пожалуй, самый сильный игрок в истории итальянского баскетбола.

Надеюсь оказаться слишком пессимистичным. Я знаю, что значит сломать колено, от этого всего мои мучения. Надеюсь, что у Данило ничего серьезного, но сейчас ему очень больно.

Мы могли выиграть с Галлинари, но я не сожалею об этом. Мне жаль, что Данило не смог принять участие в приключении, которого заслуживал», – сказал Поцекко.

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