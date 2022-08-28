Данило Галлинари пропустит Евробаскет из-за разрыва мениска

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Форвард сборной Италии и «Бостона» Данило Галлинари получил разрыв мениска левого колена и не примет участие в Евробаскете-2022.

Согласно официальному заявлению Федерации баскетбола Италии, связки колена, которые были прооперированы ранее, не повреждены.

Галлинари получил травму в начале четвертой четверти матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84). Форвард споткнулся при получении мяча в быстром отрыве и схватился за левое колено. Игрок не смог закончить встречу, партнеры отнесли его в раздевалку.

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