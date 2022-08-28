Данило Галлинари пропустит Евробаскет из-за разрыва мениска

Форвард сборной Италии и получил разрыв мениска левого колена и не примет участие в Евробаскете-2022.

Согласно официальному заявлению Федерации баскетбола Италии, связки колена, которые были прооперированы ранее, не повреждены.

Галлинари получил травму в начале четвертой четверти матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84). Форвард споткнулся при получении мяча в быстром отрыве и схватился за левое колено. Игрок не смог закончить встречу, партнеры отнесли его в раздевалку.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет