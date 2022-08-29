Скип Бэйлесс – о проценте с линии у Леброна: «Это убивает «Лейкерс». Почти так же разрушительно, как игра Уэстбрика»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Fox Sports Скип Бэйлесс критично высказался об игроках «Лейкерс» Леброне Джеймсе и Расселле Уэстбруке.

«Везде слышу о том, что Леброн «в зале» и готовится к сезону. Лучше бы он поработал над штрафными. В прошлом розыгрыше НБА он стал 15-м по количеству попыток, но по проценту реализации занял лишь 86-е место. Это убивает «Лейкерс». Почти так же разрушительно, как то, что делает Уэстбрик», – написал Бэйлесс в твиттере.

Уэстбрук в последнее время резко реагирует на искажение своей фамилии на «Уэстбрик». В июне он посоветовал Бэйлессу «следить за своим языком» после очередного подобного случая. Телеведущего также критиковала жена баскетболиста.

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