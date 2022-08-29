Скип Бэйлесс – о проценте с линии у Леброна: «Это убивает «Лейкерс». Почти так же разрушительно, как игра Уэстбрика»

Телеведущий Fox Sports Скип Бэйлесс критично высказался об игроках «Лейкерс» и .

«Везде слышу о том, что Леброн «в зале» и готовится к сезону. Лучше бы он поработал над штрафными. В прошлом розыгрыше он стал 15-м по количеству попыток, но по проценту реализации занял лишь 86-е место. Это убивает . Почти так же разрушительно, как то, что делает Уэстбрик», – написал Бэйлесс в твиттере.

Уэстбрук в последнее время резко реагирует на искажение своей фамилии на «Уэстбрик». В июне он посоветовал Бэйлессу «следить за своим языком» после очередного подобного случая. Телеведущего также критиковала жена баскетболиста.

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