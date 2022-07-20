Уэстбрук не выполнил обещания, данные Леброну и Дэвису перед обменом в «Лейкерс» (The Athletic)

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук неоднократно разговаривал с другими звездными игроками команды о своей роли на площадке, сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха.

Отмечается, что при обсуждении обмена в калифорнийский клуб прошлым летом Уэстбрук пообещал Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису научиться быть полезным в атаке без владения мячом, но не подтвердил это игрой.

Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм считает, что сможет эффективно использовать потенциал разыгрывающего на площадке.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?

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