Уэстбрук не выполнил обещания, данные Леброну и Дэвису перед обменом в «Лейкерс» (The Athletic)

Разыгрывающий «Лейкерс» неоднократно разговаривал с другими звездными игроками команды о своей роли на площадке, сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха.

Отмечается, что при обсуждении обмена в калифорнийский клуб прошлым летом Уэстбрук пообещал и научиться быть полезным в атаке без владения мячом, но не подтвердил это игрой.

Новый главный тренер Дарвин Хэм считает, что сможет эффективно использовать потенциал разыгрывающего на площадке.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?