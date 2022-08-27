Патрик Беверли: «Уэстбрук выстрелит в этом сезоне? Согласен»

Новобранец Патрик Беверли согласился с , который ожидает прогресса в игре .

«Не могу дождаться, когда он выстрелит в этом сезоне», – написал Джеймс в твиттере.

«Согласен с этим», – прокомментировал запись Беверли.

«Лейкерс» приобрели Патрика у «Юты» в обмен на и .

В 2019 году Уэстбрук посмеялся над Беверли, с которым у него неоднократно возникал конфликт на площадке. «Патрик Беверли всех обманул, будто он умеет играть в защите. На самом деле он не способен никого остановить. Он просто бегает и ничего не делает», – сказал Расс.

В минувшем сезоне Беверли припомнил Уэстбруку ту насмешку, сказав: «Помню, как однажды кто-то сказал, что я только бегаю и всех дурачу. Что ж, в этом сезоне дружище играет как настоящий фокусник».

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)