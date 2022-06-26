Жена Расселла Уэстбрука – Скипу Бэйлессу: «Обидно, что ты решил очернить фамилию моих дочерей»

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Нина Уэстбрук, супруга разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука раскритиковала телеведущего Скипа Бэйлесса.

Бэйлесс недавно исказил фамилию игрока «Лейкерс», комментируя выбор клубом Макса Кристи под 35-м номером на драфте-2022. 

«Кристи должен сыграться с Леброном и Уэстбриком», – написал Бэйлесс.

В ответ баскетболист призвал эксперта следить за языком.

«Эй... Следи за языком. Не говори здесь ничего, чего не сказал бы мне в лицо», – написал Расселл.

«Я разочарована, что ты решил продолжить позорить мою фамилию. Сегодня был очень грустный день для меня и моих дочерей. Тот факт, что ты не можешь уважать простую просьбу и пытаешься очернить мою фамилию, огорчает. Это очень обидно», – прокомментировала ситуацию Нина Уэстбрук.

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