Жена Расселла Уэстбрука – Скипу Бэйлессу: «Обидно, что ты решил очернить фамилию моих дочерей»

Нина Уэстбрук, супруга разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука раскритиковала телеведущего Скипа Бэйлесса.
Бэйлесс недавно исказил фамилию игрока «Лейкерс», комментируя выбор клубом Макса Кристи под 35-м номером на драфте-2022.
«Кристи должен сыграться с Леброном и Уэстбриком», – написал Бэйлесс.
В ответ баскетболист призвал эксперта следить за языком.
«Эй... Следи за языком. Не говори здесь ничего, чего не сказал бы мне в лицо», – написал Расселл.
«Я разочарована, что ты решил продолжить позорить мою фамилию. Сегодня был очень грустный день для меня и моих дочерей. Тот факт, что ты не можешь уважать простую просьбу и пытаешься очернить мою фамилию, огорчает. Это очень обидно», – прокомментировала ситуацию Нина Уэстбрук.