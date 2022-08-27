Скип Бэйлесс: «Беверли лучше Уэстбрука прямо сейчас»

Известный телеведущий считает, что переход в «Лейкерс» увеличил вероятность обмена .

Уэстбрук и Беверли неоднократно вступали в конфликт на площадке и обменивались резкими высказываниями в СМИ.

После обмена в Беверли выразил уверенность, что Расселл отлично выступит в следующем сезоне.

«Пэт Беверли – профессионал. Он пытался побороть Расса психологически. Это его способ побеждать. На этом он построил свою карьеру в . Так что его поддержка Расса не стала для меня сюрпризом. Вы любите Беверли, когда он в вашей команде, и ненавидите его, когда он играет против вас.

Пэт уже не придает значения этому конфликту, но Расс все помнит, поэтому я не верю в их союз. Возможно, это сигнал к тому, что обменяют Уэстбрука. Пэт заберет большую часть игрового времени у Расса. Прямо сейчас Беверли играет лучше. Он гораздо лучше бросает из-за дуги и является неплохим плеймейкером», – заявил Бэйлесс.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)