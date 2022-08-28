Крис Пол: «Леброн не сбавит в ближайшее время, так что успокойтесь»

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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в подкасте Джей Джей Редика заявил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс далек от завершения карьеры.

«Я знаю, как он тренируется. Я знаю, какая у него дисциплина. Все, что вы сейчас видите, никуда не исчезнет в ближайшее время.

Если вы нашли что-то, что работает, и вы знаете, что становитесь старше или еще что-то, это не имеет значения. Леброн не сбавит в ближайшее время, так что успокойтесь», – сказал Пол.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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