Крис Пол: «Леброн не сбавит в ближайшее время, так что успокойтесь»

Разыгрывающий в подкасте Джей Джей Редика заявил, что суперзвезда далек от завершения карьеры.

«Я знаю, как он тренируется. Я знаю, какая у него дисциплина. Все, что вы сейчас видите, никуда не исчезнет в ближайшее время.

Если вы нашли что-то, что работает, и вы знаете, что становитесь старше или еще что-то, это не имеет значения. Леброн не сбавит в ближайшее время, так что успокойтесь», – сказал Пол.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?