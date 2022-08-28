Дуэйн Уэйд: «Многие думают, что мы с Леброном планировали объединиться. К сожалению, мы были не настолько умными»

Трехкратный чемпион в составе «Майами» в подкасте Point Forward с Андре Игудалой и Эваном Тернером признался, что не думал и не планировал, что будет играть в одной команде Леброном Джеймсом, пока летом 2010 года Джеймс не перешел в «Хит».

«Я никогда не думал, что мы будем играть вместе. Это не приходило мне в голову. Играть в Матчах всех звезд, в летних матчах и на Олимпийских играх — это одно, но играть вместе в сезоне НБА, а это 82 матча — это совсем другое. Сложно представить себя в одной команде с парнем, который тоже любит играть с мячом в руках.

Поэтому до рынка свободных агентов 2010 года я даже не думал о том, чтобы объединиться с Леброном. Многие думают, что мы задумали это заранее. К сожалению, мы не такие умные. Думают, что мы готовили этот план с 2004 по 2008 год, но мы были не настолько умными», – сказал Уэйд.

Лучшая команда в жизни Леброна Джеймса – это «Майами»-2013