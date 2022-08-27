Шэннон Шарп: «Леброн превзошел все ожидания, но так и не стал Джорданом»

Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп сравнил звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарными Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.

«Он превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания, но так и не стал Джорданом. Он играет не так изящно, как Кобе. И он все время оставался на Востоке», – заявил Шарп.

Леброн готовится провести свой 20-й сезон в НБА. Джеймс четыре раза становился чемпионом и четыре раза был признан MVP.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные