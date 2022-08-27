Стивен Эй Смит: «Связка Уэстбрука и Беверли не сработает для «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Патрик Беверли и Расселл Уэстбрук не смогут играть вместе за «Лейкерс».

«Я не ставлю под сомнение уровень игры Уэстбрука. Я говорю о взаимодействии с Патриком Беверли. Беверли не является шутером, он бросает только с получения. Совместить их на площадке – это вызов. В конечном итоге им придется обменять Уэстбрука. Не думаю, что эта связка сработает для «Лейкерс», – сказал Эй Смит.

Уэстбрук и Беверли неоднократно вступали в конфликт на площадке и обменивались резкими высказываниями в СМИ.

После обмена в «Лейкерс» Беверли выразил уверенность, что Расселл отлично выступит в следующем сезоне.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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