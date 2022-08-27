Кендри Перкинс: «Уэстбрук и Беверли могут стать лучшим защитным бэк-кортом в НБА»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высоко оценил потенциал связки и в «Лейкерс».

«Когда вы смотрите на этих парней, можно понять, почему они конфликтовали. Патрик Беверли будет выжимать все лучшее из Расселла Уэстбрука. Он один из немногих игроков, которые влияют на результат, даже если не набирают очки.

Теперь Уэстбрук должен провести лучший оборонительный сезон в карьере и улучшить реализацию трехочковых из угла. Он не может играть так же, как в прошлом сезоне, потому что Беверли будет его подначивать. Они дополняют друг друга. Если Уэстбрук возьмется за ум, получат лучшую заднюю линию в НБА по игре в защите», – заявил Перкинс.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)