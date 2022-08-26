Ник Райт: «Представьте себе отвращение на лице Уэстбрука, если его заменят, а на площадку выйдет Беверли. Этому не бывать»

Эксперт Fox Sports Ник Райт уверен, что «Лейкерс» обменяют разыгрывающего Расселла Уэстбрука после прихода в команду Патрика Беверли.
«Сто процентов, что «Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука. Расса обменяют, потому что это единственный способ улучшить состав.
И как бы «Лейкерс» ни хотели попробовать создать самую нестабильную химию в истории баскетбола, они не собираются держать Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли в одной команде.
Представьте себе отвращение на лице Уэстбрука, если его заменят, а на площадку выйдет Беверли. Этому не бывать», – сказал Райт.
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