Ник Райт: «Представьте себе отвращение на лице Уэстбрука, если его заменят, а на площадку выйдет Беверли. Этому не бывать»

Эксперт Fox Sports Ник Райт уверен, что обменяют разыгрывающего после прихода в команду .

«Сто процентов, что «Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука. Расса обменяют, потому что это единственный способ улучшить состав.

И как бы «Лейкерс» ни хотели попробовать создать самую нестабильную химию в истории баскетбола, они не собираются держать Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли в одной команде.

Представьте себе отвращение на лице Уэстбрука, если его заменят, а на площадку выйдет Беверли. Этому не бывать», – сказал Райт.

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