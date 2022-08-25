Цена за Руди Гобера сделала обмен Дюрэнта невозможным (HoopsHype)

Переход Руди Гобера в «Миннесоту» повлиял на стоимость звездных игроков на рынке обменов, пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

«Юта» согласилась отдать Гобера в обмен на пять игроков и четыре драфт-пика. В лиге считают сделку слишком выгодной для «Джаз».

Руководители клубов сходятся во мнении, что «Бруклин» был вынужден требовать за не меньшее количество активов. В противном случае фронт-офис «Нетс» выглядел бы некомпетентным.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?