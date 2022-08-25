«Нетс» могут использовать Бена Симмонса на позиции центрового

По словам журналиста The Athletic Алекса Шиффера, «Нетс» рассматривают возможность использования разыгрывающего на позиции центрового при определенных обстоятельствах.

«Ходят слухи, что Симмонс в этом сезоне будет играть на позиции центрового. Раньше это делал Кевин Дюрэнт, когда команда играла маленькой пятеркой», – пишет Шиффер.

На сегодняшний день роль стартового центрового «Нетс» принадлежит Николасу Клэкстону. Также в составе команды есть 20-летний Дэйрон Шарп, выбранный под 29-м номером драфта-2021.

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