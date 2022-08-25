«Нетс» могут использовать Бена Симмонса на позиции центрового

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Алекса Шиффера, «Нетс» рассматривают возможность использования разыгрывающего Бена Симмонса на позиции центрового при определенных обстоятельствах.

«Ходят слухи, что Симмонс в этом сезоне будет играть на позиции центрового. Раньше это делал Кевин Дюрэнт, когда команда играла маленькой пятеркой», – пишет Шиффер.

На сегодняшний день роль стартового центрового «Нетс» принадлежит Николасу Клэкстону. Также в составе команды есть 20-летний Дэйрон Шарп, выбранный под 29-м номером драфта-2021.

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