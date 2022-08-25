Шэмс Чарания: «Лучшее предложение, которое получили «Нетс» по Дюрэнту, было от «Селтикс»: Браун, Уайт и драфт-пик»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Бруклин» мог обменять Кевина Дюрэнта в на , Деррика Уайта и выбор в первом раунде драфта.

«В конечном итоге «Нетс» просто поняли, что обмен Дюрэнта не состоится. Лучшее предложение, которое они получили, было от «Селтикс»: Джейлен Браун, и драфт-пик первого раунда.

Цена, которую «Нетс» выставили за Кевина Дюрэнта, оказалась недостижимой, и возможно, они это знали. Но в конце концов, когда речь идет о 12-кратном участнике Матча всех звезд, двукратном MVP финальной серии, цена будет высокой. Никто не согласился бы на такую цену. Я думаю, что обе стороны поняли, что без обмена у них будет больше шансов выиграть чемпионат», – сказал Чарания.

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