«Нетс» не заинтересованы в подписании Кармело Энтони и Дуайта Ховарда

«Бруклин» не заинтересован в подписании опытных игроков (38 лет, 201 см) и (36 лет, 208 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее New York Post писал, что лидер «Нетс» хочет, чтобы клуб подписал Энтони. Форвард по-прежнему находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и совершая 4,2 подбора в среднем за матч.

Сообщалось, что Ховард и проявляют взаимный интерес. Центровой также провел минувший сезон за «Лейкерс», набирая 6,2 очка и 5,9 подбора в среднем за матч. Дуайт является чемпионом 2020 года в составе «Лейкерс».

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает