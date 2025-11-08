Бронни Джеймс: «Моя физическая подготовка гораздо лучше, Джей Джей Редик сказал, что я выкладываюсь на максимум»
Бронни Джеймс поделился впечатлениями от начала сезона.
Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс провел 6 матчей в нынешнем сезоне, набирая 1,5 очка и 1,8 передачи за 11,8 минуты в среднем. Джеймс реализует 21,4% бросков с игры и 25% трехочковых.
«Моя физическая подготовка гораздо лучше по сравнению с прошлым сезоном. Особенно в защите, я справляюсь со своими задачами сам, могу добавлять темп при необходимости. Отлично поработал этим летом. Джей Джей Редик сказал, что я выкладываюсь на максимум, буду продолжать в том же духе», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хоби Прайса
