Зак Ледэй набрал 25 очков за 21,5 минуты в победном матче с «Анадолу Эфесом» и снова получил травму
«Милан» снова лишился Зака Ледэя.
31-летний форвард «Милана» Зак Ледэй пропустил чуть меньше месяца из-за травмы бедра. Баскетболист вернулся на площадку и отыграл два матча в чемпионате Италии и Евролиге.
В последней встрече с «Анадолу Эфесом» форвард набрал 25 очков за 21,5 минуты, реализовав 4 из 6 бросков из-за дуги. «Милан» победил со счетом 97:93.
Ледэй получил очередную травму и не смог доиграть до конца встречи, хотя и хотел вернуться на площадку.
«Мне жаль, что мы потеряли Ледэя. Он снова травмировался, и это огромная проблема для нас.
Медики подтвердили травму, он хромал, что-то с мышцами паха», – поделился главный тренер Этторе Мессина.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости