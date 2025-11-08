Зак Ледэй набрал 25 очков за 21,5 минуты в победном матче с «Анадолу Эфесом» и снова получил травму

«Милан» снова лишился Зака Ледэя.

31-летний форвард «Милана » Зак Ледэй пропустил чуть меньше месяца из-за травмы бедра. Баскетболист вернулся на площадку и отыграл два матча в чемпионате Италии и Евролиге.

В последней встрече с «Анадолу Эфесом» форвард набрал 25 очков за 21,5 минуты, реализовав 4 из 6 бросков из-за дуги. «Милан» победил со счетом 97:93.

Ледэй получил очередную травму и не смог доиграть до конца встречи, хотя и хотел вернуться на площадку.

«Мне жаль, что мы потеряли Ледэя. Он снова травмировался, и это огромная проблема для нас.

Медики подтвердили травму, он хромал, что-то с мышцами паха», – поделился главный тренер Этторе Мессина.