Адвокат Даниила Касаткина: «Он решил не подавать апелляцию. Считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде»

Даниил Касаткин не будет продолжать борьбу во французском суде.

Российский баскетболист был задержан по запросу США во Франции в конце июня. 29 октября суд одобрил экстрадицию игрока.

«Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято. Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде.

Он ждет решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США», – добавил адвокат Фредерик Бело.